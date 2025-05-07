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07:51, 7 мая 2025Мир

Захарова предрекла крах режиму Зеленского

Захарова: Поставки Leopard и ракет Taurus не спасут режим Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Поставки немецких БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus не спасут режим украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается угроз поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то, как уже говорилось, это намерение неслучайно было обставлено рядом оговорок», — отметила дипломат.

Мария Захарова указала и на то, что «его придется согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с Бундестагом, с союзниками и партнерами, среди которых на эту тему есть полярные мнения». Однако, как показывает опыт, никакое немецкое оружие режим Зеленского не спасут, резюмировала она.

Ранее бывший депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен заявила, что Берлин стал участником конфликта на Украине после того, как начал поставлять оружие Киеву. Политик также напомнила, что Украина не состоит в НАТО, поэтому Германии не следовало вовлекаться в конфликт Киева и Москвы.

До этого избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении передать Украине Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза. При этом политик отметил, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

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