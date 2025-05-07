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09:18, 7 мая 2025Моя страна

Жена известного футболиста поделилась любимыми локациями на территории России

Блогерша Карина Истомина посоветовала к посещению парк Галицкого в Краснодаре
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleTalk / Legion-Media

Жена известного российского футболиста Федора Смолова Карина Истомина поделилась любимыми локациями в Краснодаре. В первую очередь она рекомендует посетить парк «Краснодар» (парк Галицкого), передает ее слова KP.RU.

«Какой же тут кайф. Каждый раз гуляю и наслаждаюсь. Столько цветов, деревьев, можно лежать на газоне, куча кафешек», — отметила блогерша.

Кроме того, она выделила Японский сад, который находится на территории этого парка. По ее словам, это место поражает своей аутентичностью и умиротворяющей атмосферой.

В список любимых мест Истоминой также вошли главная улица города Красная, которая, по ее словам, идеально подходит для пеших прогулок, и тропа здоровья в районе Горгородка.

Кроме того, она рекомендует к посещению Сенной рынок.

Ранее Карина Истомина рассказала, как однажды в ванной в Нью-Йорке на нее прыгнул таракан.

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