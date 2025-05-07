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21:46, 7 мая 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sukiwaterhouse

Американская актриса и певица Сьюки Уотерхаус опубликовала фото топлес, сделанное во время съемок клипа на песню On This Love. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

33-летняя жена британского актера Роберта Паттинсона позировала на размещенном кадре, стоя у гримерного стола. Она надела темно-синие джинсы и обнажила грудь, прикрыв ее руками.

В то же время знаменитость продемонстрировала бигуди на волосах, маникюр с розовым лаком и контрастный макияж с черными стрелками на веках и бордовым карандашом по контуру губ.

В апреле американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй также показала фото топлес.

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