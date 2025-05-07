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14:20, 7 мая 2025Силовые структуры

Знакомые похитили россиянку, избили, отобрали машину и вымогали еще пять миллионов рублей

В Королеве суд приговорил к 9 и 11 годам похитителей девушки из-за 5 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Королевский городской суд вынес приговор двум гражданам иностранного государства Рашиду Высоцкому и Николаю Ильину за преступления над 33-летней знакомой россиянкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Мужчины признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, разбое и хищении паспорта. Высоцкого осудили на 11 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его сообщник Ильин получил девять лет в колонии строгого режима. Также суд обязал их выплатить 230 тысяч рублей компенсации материального и морального вреда потерпевшей.

Следствие и суд установили, что 28 июля 2024 года Высоцкий и Ильин в номере отеля «Новые Горки» в Королеве избили знакомую и потребовали от нее пять миллионов рублей, уточнили «Ленте.ру» в областном управлении Следственного комитета России. Они забрали у нее деньги, ювелирные украшения, мобильный телефон, паспорт и ключи от ее автомобиля. Позже мужчины насильно усадили девушку в автомобиль BMW, принадлежащий Высоцкому, и перевезли в Красногорск. Там ее вновь избили, забрали ее машину, которую собирались перепродать на запчасти, пересадили в другой автомобиль и повезли в соседний регион.

В Кашире на трассе М-4 «Дон» похитителей с заложницей остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Девушка сумела предупредить полицейских и ее освободили, а мужчин задержали.

4 мая сообщалось, что в Люберцах задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении знакомого и вымогательстве у него 500 тысяч рублей.

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