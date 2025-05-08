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21:26, 8 мая 2025Бывший СССР

Боец ВСУ продал автомат украинцу и был застрелен покупателем

Украинец купил автомат у бойца ВСУ и расстрелял продавца за попытку шантажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Киевской области Украины мужчина купил автомат у бойца ВСУ и расстрелял военного и его тещу. Об этом сообщает «Украинская правда».

Выяснилось, что месяц назад в Софиевской Борщаговке военный продал оружие 63-летнему знакомому за тысячу долларов, а сегодня начал шантажировать покупателя, требуя от него выплатить дополнительные деньги. Тот отказался и застрелил бойца и его родственницу из того самого автомата. После этого он заперся у себя дома, где его и задержали полицейские.

В апреле бывший полковник армии США Дэниел Дэвис рассказал, что значительная часть поставляемого на Украину оружия и снабжения попадает руки операторов черного рынка. Эксперт отметил, что украинские контрабандисты хватаются за любую возможность заработать, из-за чего перепродажа оружия была вопросом времени.

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