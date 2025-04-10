Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:08, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о существующем на Украине черного рынка оружия

Полковник Дэвис: Поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Значительная часть поставляемого на Украину оружия и снабжения попадает руки операторов черного рынка. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Очевидно, что наше оружие появилось бы в других странах, на Украине всегда проблема с коррупцией (…) там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем», — сказал Дэвис.

Он отметил, что украинские контрабандисты хватаются за любую возможность заработать, из-за чего перепродажа оружия была вопросом времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи республике. «Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал украинский лидер.

    Обсудить
    Последние новости

    Озвучена цена за содержание Киевом подразделений ВСУ в Курской области

    Бывший госслужащий за 15 лет тайно снял видео под юбками у сотен женщин

    В Госдуме предложили запретить продажу необходимых для нарушения закона предметов

    Россиянам рассказали о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

    Врач назвал самые опасные для организма сочетания с алкоголем

    Биологи зафиксировали риск резкого вымирания китов

    Фицо обвинил Киев в энергетическом кризисе в странах Евросоюза

    В США встреча группы по борьбе с насилием закончилась стрельбой и жертвами

    В США заявили о существующем на Украине черного рынка оружия

    В продаже появилась вилла секс-символа 70-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше