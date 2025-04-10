Полковник Дэвис: Поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок

Значительная часть поставляемого на Украину оружия и снабжения попадает руки операторов черного рынка. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Очевидно, что наше оружие появилось бы в других странах, на Украине всегда проблема с коррупцией (…) там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем», — сказал Дэвис.

Он отметил, что украинские контрабандисты хватаются за любую возможность заработать, из-за чего перепродажа оружия была вопросом времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи республике. «Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал украинский лидер.