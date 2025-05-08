Фицо заявил о самоубийстве ЕС

Фицо назвал план ЕС по отказу от российского газа самоубийством

План Европейского союза (ЕС) по отказу от импорта газа и других энергоресурсов из России является самоубийством. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«ЕС необходимо вернуться к здравому смыслу, поскольку предложение полностью прекратить поставки российских энергоносителей — это не план экономической независимости, а самоубийство», — высказался он.

Политик также отметил, что он решительно выступает против «нового железного занавеса».

Ранее стало известно, что Россия и США начали обсуждать возобновление поставок российского газа в Европу. Представитель президента России Владимира Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили газовый вопрос в рамках мирных переговоров по Украине.