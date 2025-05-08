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21:51, 8 мая 2025Мир

Фицо заявил о самоубийстве ЕС

Фицо назвал план ЕС по отказу от российского газа самоубийством
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

План Европейского союза (ЕС) по отказу от импорта газа и других энергоресурсов из России является самоубийством. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«ЕС необходимо вернуться к здравому смыслу, поскольку предложение полностью прекратить поставки российских энергоносителей — это не план экономической независимости, а самоубийство», — высказался он.

Политик также отметил, что он решительно выступает против «нового железного занавеса».

Ранее стало известно, что Россия и США начали обсуждать возобновление поставок российского газа в Европу. Представитель президента России Владимира Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили газовый вопрос в рамках мирных переговоров по Украине.

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