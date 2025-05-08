Стало известно об обсуждении России и США способов возобновить поставки газа в Европу

Reuters: Россия и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу

Россия и США тайно обсуждают способы возобновить поставки российского газа в Европу. Об этом стало известно агентству Reuters от восьми разных источников.

Сообщается, что представитель президента России Владимира Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили газовый вопрос в рамках мирных переговоров по Украине. Знакомые с ходом двусторонних переговоров источники рассказали, что возобновление поставок российского газа в Европу может поспособствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

В материале отмечается, что хотя Евросоюз ищет альтернативные источники поставок, некоторые страны Европы по-прежнему приобретают российский газ. Представители отрасли считают, что после заключения мирного соглашения их количество может увеличиться.

Участие США в процессе возобновления продаж газа поможет Москве справиться с политической оппозицией в большей части Европы и пойдет на пользу Вашингтону. По словам источников, это позволит американским властям получить некоторый контроль над тем, какое количество российского газа вернется на европейский рынок.

Ранее Уиткофф ушел от вопроса о возможной встрече с Путиным. Политик вышел из здания миссии США при ООН в Нью-Йорке и не ответил на вопрос журналиста.