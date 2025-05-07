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23:28, 7 мая 2025Мир

Спецпосланнк Трампа ушел от вопроса о встрече с Путиным

РИА Новости: Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Francis Chung / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ушел от вопроса о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик вышел из здания миссии США при ООН в Нью-Йорке и не ответил на вопрос журналиста агентства.

Уиткофф должен был проводить неофициальную встречу с членами Совбеза международной организации по теме сектора Газа.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что условия урегулирования конфликта на Украине, предложенные президентом России летом 2024 года, стали темой закрытых переговоров со спецпосланником Трампа.

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