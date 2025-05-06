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16:19, 6 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли темы обсуждения Путина и Уиткоффа

Ушаков: Условия урегулирования на Украине обсуждались Путиным с Уиткоффом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Стивен Уиткофф (справа)

Стивен Уиткофф (справа). Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Условия урегулирования конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным летом 2024 года, стали темой закрытых переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Они [условия по Украине] обсуждаются, естественно. Мы обсуждаем [их] и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. И, естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом», — сказал он.

Ранее Ушаков рассказал, что Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси.

В июне 2024 года президент Путин назвал условия для завершения конфликта. В частности, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, вывод войск из новых регионов России, а также нейтральный и безъядерный статус Киева.

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