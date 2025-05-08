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21:44, 8 мая 2025Мир

Гейтс обвинил Маска в убийстве беднейших детей

Гейтс обвинил Илона Маска в убийстве беднейших детей из-за закрытия USAID
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский миллиардер Билл Гейтс обвинил предпринимателя и главу Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в убийстве беднейших детей в мире из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Такое заявление он сделал в интервью газете Financial Times.

Он раскритиковал Маска за сокращение международной помощи. В частности, по словам Гейтса, Маск отменил гранты для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям.

Ранее Илон Маск рассказал, что одним из направлений работы Агентства по международному развитию США было влияние на выборы «сомнительными способами». Бизнесмен не стал уточнять, в каких именно странах агентство пыталось влиять на выборы.

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