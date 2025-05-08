Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:02, 8 мая 2025Ценности

Кара Делевинь вышла в свет в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for National Geographic

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь вышла в свет в откровенном наряде. Материал приводит Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила премьеру документального фильма «Океан» натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо в Лондоне. Она выбрала для мероприятия блестящее серое макси-платье из прозрачной ткани, оформленное глубоким V-образным декольте, черный пиджак и босоножки на каблуках ему в тон.

При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и надела кружевные микротрусы. Также она дополнила образ цепочкой с подвеской в виде расправившей крылья птицы.

В мае 2024 года Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Названы сроки возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

    Кара Делевинь вышла в свет в прозрачном платье

    Президент Абхазии прибыл в Москву

    Фицо начал искать вариант путей в Москву

    МИД Германии разместил пост на русском языке

    Призер Олимпиады в Париже погиб при столкновении поезда и автомобиля

    На Западе оценили последствия для Украины сделки с США по редкоземельным металлам

    Пугачева встретила Орбакайте на Кипре и попала на видео

    Под Киевом мужчина устроил стрельбу и смертельно ранил несколько человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости