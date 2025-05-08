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21:49, 7 мая 2025Россия

Минпросвещения установило нормы часов работы учителей

Минпросвещения установило нормы часов работы учителей за ставку зарплаты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министерство просвещения России утвердило приказ, который устанавливает нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из приказа, для старших воспитателей организаций дошкольного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов-библиотекарей продолжительность рабочего времени составит 36 часов в неделю. Для учителей, которые занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма в 25 часов.

Для дефектологов и логопедов установленная продолжительность рабочего времени составит 20 часов. В документе уточняется и норма для инструкторов по физкультуре, а также воспитателей в интернатах и прочих организациях социального обслуживания — 30 часов.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Действовать он будет до 1 сентября 2031 года.

Ранее Минпросвещения сообщало, что в сентябре 2025 года в нескольких российских школах планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся.

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