Над Таманью сбили две ракеты ВСУ

Глава Темрюкского района Бабенков: ПВО сбили две ракеты ВСУ над Таманью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над станицей Тамань. Об этом сообщил Глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.

«Нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о 16 частных и 1 многоквартирном доме. На месте работают специальные службы.

По данным Бабенкова, повреждено остекление, также зафиксированы повреждения фасадов, однако все дома по-прежнему пригодны для жизни.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ выпустили по России 524 беспилотника. Помимо этого, средствами ПВО были сбиты пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.