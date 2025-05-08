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17:49, 8 мая 2025Бывший СССР

Под Киевом мужчина устроил стрельбу и смертельно ранил несколько человек

В Киевской области мужчина устроил стрельбу, смертельно ранив несколько человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области Украины мужчина устроил стрельбу, смертельно ранив несколько человек. Об этом заявила региональная полиция в Telegram.

По данным ведомства, сообщение о произошедшем поступило к правоохранителям днем 8 мая. Точное число жертв и причина расправы над ними полицией не уточняются.

В свою очередь, «Страна.ua» выяснила, что нападавшим оказался местный автомеханик, вероятно, заподозривший соседей в отравлении его собак. Предварительно, мужчина самостоятельно сдался полиции.

Ранее в украинском Николаеве женщина подорвала сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Как стало известно, она подошла к группе работников комиссариата с сумкой, в которой было взрывное устройство. Жертвами стали два человека — сама преступница и сотрудник ТЦК. Еще шестеро пострадали.

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