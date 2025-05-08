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21:38, 7 мая 2025Россия

Политолог рассказал о приказе Зеленского установить фальшивые флаги в Дзержинске

Политолог Марков: Зеленский приказал установить в Дзержинске флаги Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ операторам дронов установить на крышах в Дзержинске (украинское название — Торецк) украинские флаги, чтобы показать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы доминируют в этом городе. Об этом в Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Операторы дронов ВСУ, яростно матеря Зеленского, вынуждены вместо боев делать целые спецоперации по высадке фальшивых флагов», — написал аналитик.

Кроме того, по словам Маркова, украинским ресурсам уже дали указание раскручивать информацию об установке флагов. По мнению политолога, Зеленский пошел на такой шаг, пытаясь навредить президенту России Владимиру Путину в преддверии Дня Победы.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин выразил надежду на то, что ВСУ прекратят провоцировать Россию накануне 9 Мая.

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