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18:54, 7 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России призвали Украину прекратить провокации в преддверии 9 Мая ради общей истории

Карасин выразил надежду на то, что ВСУ прекратят провоцировать РФ накануне 9 Мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На Украине должно было остаться уважение к истории родного для них государства под названием СССР, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так о провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии 9 Мая сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я надеюсь на то, что наши "украинские друзья" все-таки вернутся к здравому смыслу и перестанут провоцировать нашу великую страну на принятие подобных решений (применение "Орешника" — прим. «Ленты.ру»). У них должна остаться какая-то толика совести и уважительного отношения к истории родной, для них в том числе, страны под названием Советский Союз», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что если провокации ВСУ продолжатся, то исключать ответных мер воздействия со стороны России нельзя.

«Но я надеюсь все-таки на то, что они вовремя остановятся», — заключил Карасин.

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Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны.

28 апреля российский лидер объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

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