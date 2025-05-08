Президент Кубы раскритиковал Трампа за слова о Второй мировой войне

Президент Кубы Диас-Канель: Слова Трампа о Второй мировой войне ксенофобны

Заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что США внесли больший вклад в победу во Второй мировой войне, ксенофобны и агрессивны. Высказывания главы Белого дома раскритиковал президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает RT.

«И эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список государств-спонсоров терроризма. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? К тому же, на протяжении стольких лет они поддерживают расширение НАТО к российским границам», — задался вопросом глава государства.

Диас-Канель подчеркнул, что именно Советский Союз внес наибольший вклад в победу и подобные слова Трампа являются попыткой их обесценить. Он добавил, что Запад таким образом продвигает русофобские нарративы.

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим президент призвал праздновать это и установил государственные праздники.