Пугачева встретила Орбакайте на Кипре и попала на видео

SHOT: Пугачева встретила прилетевшую на Кипр Орбакайте

Певица Алла Пугачева встретила дочь, певицу Кристину Орбакайте, прилетевшую к ней на Кипр. Артисток засняли на видео, которое опубликовал Telegarm-канал SHOT.

На кадрах Пугачева с Орбакайте, ее супругом Михаилом Земцовым и дочерью гуляют недалеко от концертного зала в Лимасоле. На этой площадке у Орбакайте назначен концерт на четверг, 8 мая. Певица выступит в небольшом театре на 700 человек.

Ранее бывший директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что больше не является ее представителем. По его словам, певица завершила карьеру в России и разорвала все связи со своей командой в стране.