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17:50, 8 мая 2025Культура

Пугачева встретила Орбакайте на Кипре и попала на видео

SHOT: Пугачева встретила прилетевшую на Кипр Орбакайте
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Певица Алла Пугачева встретила дочь, певицу Кристину Орбакайте, прилетевшую к ней на Кипр. Артисток засняли на видео, которое опубликовал Telegarm-канал SHOT.

На кадрах Пугачева с Орбакайте, ее супругом Михаилом Земцовым и дочерью гуляют недалеко от концертного зала в Лимасоле. На этой площадке у Орбакайте назначен концерт на четверг, 8 мая. Певица выступит в небольшом театре на 700 человек.

Ранее бывший директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что больше не является ее представителем. По его словам, певица завершила карьеру в России и разорвала все связи со своей командой в стране.

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