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11:40, 7 мая 2025Культура

Орбакайте завершила карьеру в России

Александр Качан: Орбакайте разорвала связи с командой после отъезда из России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что артистка разорвала связи со своей командой в России. Его слова приводит «Абзац».

«Я больше не являюсь ее представителем. Она уехала год назад, мы больше не сотрудничаем», — заявил Качан. По его словам, Орбакайте не поддерживает связь со своей командой, а о событиях с ее участием бывшие коллеги узнают из новостей.

В 2024 году Орбакайте заявила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию с концертами. Последнее выступление артистки состоялось в марте в Санкт-Петербурге, после чего несколько площадок по всей стране отменили запланированные шоу. Затем певица отказалась от новогодних корпоративов в России, последовав примеру своей матери — Аллы Пугачевой. Сообщалось, что среди причин такого решения — отмены концертов и не очень теплый прием на родине.

Ранее Орбакайте впервые высказалась о специальной военной операции.

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