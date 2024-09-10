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19:34, 10 сентября 2024Культура

Кристина Орбакайте рассказала о прощальном концерте в России

Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте заявила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию с концертами. Об этом она рассказала в интервью RTVI.

Последнее выступление артистки состоялось в марте в Санкт-Петербурге, после чего несколько площадок по всей стране отменили запланированные шоу дочери Примадонны. «Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — заявила Кристина.

Также певица сообщила, что всегда была рядом со своими фанатами, даже в самые тяжелые моменты в российской истории. «В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — пояснила Орбакайте.

Ранее продюсер объяснил отсутствие популярности у исполнительницы в других странах.

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      Андрей Шеньшаков
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