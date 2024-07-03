Отсутствие успеха Орбакайте за границей объяснили

Продюсер Рудченко объяснил непопулярность Орбакайте «токсичным шлейфом семьи»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил отсутствие успеха певицы Кристины Орбакайте за границей. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению медиаменеджера, непопулярность Орбакайте связана с «токсичным шлейфом ее семьи». «Солдаутов ей больше не видать, потому что сегодня многие в Европе прозревают. Люди не готовы больше поддерживать эту семейку материально», — заключил он.

В своем последнем туре по Израилю певица в каждом городе выступала с композицией «Алла будет петь» на фоне экрана с изображением матери. Рудченко предположил, что таким образом Орбакайте «работает над лояльностью» для Пугачевой, покинувшей страну после начала конфликта с Палестиной. «Пугачева и Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) били себя в грудь и говорили, что будут до последнего с народом Израиля. Однако после начала палестино-израильского конфликта супруги сбежали из страны», — пояснил он.

Ранее гитарист Пугачевой назвал Орбакайте заложницей поступка Галкина.