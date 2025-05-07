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10:45, 7 мая 2025Культура

Орбакайте впервые высказалась об СВО

Певица Кристина Орбакайте назвала СВО неприятным событием
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте впервые высказалась о специальной военной операции (СВО). Ее комментарий публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Орбакайте объяснила, что в 2023 году записала песню «Алла будет петь», чтобы поддержать свою мать Аллу Пугачеву, которой предлагали исполнить эту композицию еще пять лет назад. «Потом произошли эти события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи», — заявила певица. По ее словам, этот момент она сочла наиболее подходящим для выхода трека в поддержку Пугачевой и ее поклонников.

29 апреля стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию. Сообщалось, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. В ведомстве пояснили, что выступления лиц, «поддерживающих российскую агрессию», противоречат интересам национальной безопасности.

До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от Орбакайте высказать свою позицию насчет СВО. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести на территории страны концерт, который должен состояться 31 мая.

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