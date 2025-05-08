Путин рассказал об успешном производстве кино с одной страной

Путин: Россия и Китай успешно наращивают производство кино

Россия и Китай успешно наращивают производство кино и впереди обе страны ждет много новых кинокартин. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идёт. Хочу это с удовольствием отметить (...) Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России и в Китае», — отметил российский лидер.

В частности, Путин напомнил о прокате совместного фильма «Красный шелк». Фильм повествует о том, как в 1927 году молодой красноармеец и бывший царский агент объединяются, чтобы не допустить попадание в рук иностранных шпионов документов, от которых зависит будущее отношений СССР и Китая.

Ранее в ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что Китай готов защищать историческую правду о Второй мировой войне. Он указал, что это имеет особое значение в нынешней международной ситуации из-за давления держав Запада.