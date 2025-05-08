Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Россией защищать правду о Второй мировой

Си Цзиньпин заявил, что КНР готова вместе с Россией защищать историческую правду

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Китай готов защищать историческую правду о Второй мировой войне. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил китайский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря американским солдатам. «Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — сказал он.

Заявления американского лидера раскритиковал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он подчеркнул, что именно Советский Союз внес наибольший вклад в победу и подобные слова Трампа являются попыткой их обесценить. Запад таким образом продвигает русофобские нарративы, заметил Диас-Канель.