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21:46, 7 мая 2025Мир

Трамп рассказал о большом вкладе США во Второй мировой войне

Трамп: Победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря американским солдатам. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал о большом вкладе США во Второй мировой войне. «Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — отметил он.

Трамп напомнил, что американская сторона вступила в войну после нападения на Перл-Харбор, в борьбе с нацистским режимом погибли более 250 тысяч американцев. Президент США подтвердил приверженность США политике «мира через силу».

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим Трамп призвал праздновать это и установил государственные праздники.

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