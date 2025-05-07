Трамп рассказал о большом вкладе США во Второй мировой войне

Трамп: Победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря США

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной благодаря американским солдатам. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал о большом вкладе США во Второй мировой войне. «Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — отметил он.

Трамп напомнил, что американская сторона вступила в войну после нападения на Перл-Харбор, в борьбе с нацистским режимом погибли более 250 тысяч американцев. Президент США подтвердил приверженность США политике «мира через силу».

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим Трамп призвал праздновать это и установил государственные праздники.