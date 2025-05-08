РИА Новости: Дед Зеленского Семен отбивал у Гитлера запасы марганца на Украине

Дед президента Украины Владимира Зеленского Семен в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы марганца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наградные документы.

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого появится инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.