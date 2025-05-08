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05:49, 8 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта роль деда Зеленского во время Великой Отечественной войны

РИА Новости: Дед Зеленского Семен отбивал у Гитлера запасы марганца на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Дед президента Украины Владимира Зеленского Семен в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы марганца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наградные документы.

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого появится инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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