Раскрыто меню торжественного ужина в Кремле

Опубликовано меню торжественного ужина в Кремле для глав иностранных делегаций

В сети появилось меню торжественного ужина в Кремле про случаю визита глав иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Гостям предлагают салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой, из супов в меню прусутствуют борщ с телятиной и уха по-карельски. В качестве второго блюда можно выбрать филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизорованную утку со спаржей. На десерт — щербет с морошкой и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин — крымское "Блан де Неж" и краснодарское "Казак Красная Горка".

В марте стало известно, чем в Кремле за обедом угостили президента Белоруссии Александра Лукашенко. После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным участникам в расширенном составе подали обед. Белорусскую делегацию накормили роллом из огурца с камчатским крабом, мини-перчиками с телятиной и вялеными томатами, говяжьими щечками с пюре из батата и клюквенным соусом, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», а также грибной похлебкой с копченой сметаной.