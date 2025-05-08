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10:49, 10 мая 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о скрытых угрозах шашлыка для здоровья

Врач Кармаданова: При приготовлении шашлыка выделяются канцерогенные вещества
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Шашлык может представлять определенные риски для здоровья, если им злоупотреблять, предупредила гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Юлия Кармаданова. О скрытых угрозах для здоровья любимого многими россиянами блюда она рассказала «Ленте.ру».

По словам Кармадановой, при приготовлении мяса на углях выделяются канцерогенные вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды. Чтобы минимизировать риск их образования, она посоветовала следить за тем, чтобы мясо не подгорало, и использовать специальные решетки для гриля или фольгу, с помощью которых можно защитить мясо от прямого контакта с огнем.

Мясо должно храниться при температуре не выше четырех градусов Цельсия до момента приготовления. При нахождении при комнатной температуре более двух часов риск размножения патогенных микроорганизмов в продукте значительно возрастает. Если вы планируете готовить шашлык на природе, используйте термосумки или холодильники для хранения мяса

Юлия Кармадановагастроэнтеролог

Кроме того, как отметила гастроэнтеролог, многие люди используют готовые маринады, однако они могут содержать большое количество соли, сахара и консервантов. По ее словам, избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Врач рекомендовала готовить маринады самостоятельно из натуральных ингредиентов — оливкового масла, лимонного сока, свежих трав и специй.

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