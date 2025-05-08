Сбежавшего из России предпринимателя и его сына заочно приговорили к лишению свободы

«Ъ»: Сбежавших из России предпринимателя Петрова и его сына осудили заочно

Основателя Липецкого станкостроительного предприятия, 78-летнего Владимира Петрова и его сына Кирилла заочно приговорили к лишению свободы, решение принял Правобережный районный суд Липецка, передает «Коммерсантъ».

Сбежавшие из России предприниматели получили 3 года и 15 лет лишения свободы за хищение почти 52 миллионов рублей, выделенных на создание производства станков.

Сроки заключения будут исчисляться с момента доставления осужденных на территорию Российской Федерации.

В июле прошлого года Владимира Петрова объявили в международный розыск. Предприниматель в мае уехал в Армению вместе с супругой, хотя с конца 2023 года мужчина находился под подпиской о невыезде.