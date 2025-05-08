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20:40, 8 мая 2025Мир

Трамп поздравил нового Папу Римского

Трамп поздравил нового Папу Римского Льва XIV
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил нового Папу Римского Льва XIV, американского кардинала Роберта Прево с избранием на пост лидера Римско-католической церкви. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа», — отметил американский лидер. Кроме того, Трамп выразил надежду на встречу в каком можно скором времени.

Ранее главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево является членом ордена Святого Августина. Он долгое время служил в Перу, а затем занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.

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