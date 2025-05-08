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20:15, 8 мая 2025Мир

Объявлен новый Папа Римский

Кардинал из США Прево стал Папой Римским Львом XIV
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Кардинал-протодиакон Доминик Мамберти на балконе Собора святого Петра объявил нового Папу Римского. Трансляция ведется на канале Vatican News.

Главой Римско-католической церкви стал американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая. В первых раундах кардиналы не смогли определиться с выбором Они голосовали тайно дважды в день, избранник должен был получить две трети голосов плюс один. Затем он подтверждает свое согласие принять Петров престол и выбирает папское имя.

Источники сообщали, что в качестве претендентов на пост Папы Римского рассматривались шесть основных кандидатов, они представляют США, Италию, Шри-Ланку и страны Африки.

8 мая из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым, что означает избрание нового Папы Римского.

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