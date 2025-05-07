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18:54, 7 мая 2025Мир

В Ватикане начался конклав

Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский, начался в Ватикане
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Gregorio Borgia / AP

Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский, начался в Сикстинской капелле в Ватикане. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно ритуалу, восходящему к временам Средневековья, 133 кардинала-выборщика медленно вошли в капеллу и дали клятву хранить вечную тайну под взглядом сурового Христа, изображенного на фреске Микеланджело "Страшный суд"», — пишет агентство.

После этого обер-церемониймейстер папского двора архиепископ Диего Равелли произнес слова «Extra omnes!» («Все вон!»), тем самым велев всем, кто не участвует в конклаве, удалиться из капеллы.

За день до начала конклава в Ватикане состоялась процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого «перстня Рыбака», принадлежавших Папе Римскому Франциску.

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