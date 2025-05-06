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18:00, 6 мая 2025Мир

В Ватикане аннулировали символы власти Папы Римского

В Ватикане перед началом конклава аннулировали символы папской власти Франциска
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: jorisvo / Shutterstock / Fotodom

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого «перстня Рыбака», принадлежавших Папе Римскому Франциску, состоялась в Ватикане перед началом конклава. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Согласно традиции, эти атрибуты используются понтификом при подписании апостольских посланий. После смерти или отречения Папы на перстне оставляют глубокую царапину в виде креста, тем самым аннулируя его.

Ранее стало известно, что все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах Папы Римского.

Конклав, в ходе которого изберут нового понтифика, соберется в Ватикане 7 мая. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания кандидату необходимо получить две трети голосов кардиналов-выборщиков плюс один.

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