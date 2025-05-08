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19:11, 8 мая 2025Мир

Избран новый Папа Римский

ТАСС: Избран новый Папа Римский
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Избран новый Папа Римский, из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане идет белый дым. Об этом сообщает ТАСС.

Его имя будет названо позже.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Ватикане начался конклав, на котором избирали нового Папу Римского. В первых раундах кардиналы не смогли определиться с выбором нового главы Римско-католической церкви.

Выборы производились посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания кандидату было необходимо получить две трети голосов кардиналов-выборщиков плюс один.

Источники сообщали, что в качестве претендентов на пост Папы Римского рассматривались шесть основных кандидатов, они представляют США, Италию, Шри-Ланку и страны Африки.

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