ТАСС: Избран новый Папа Римский

Избран новый Папа Римский, из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане идет белый дым. Об этом сообщает ТАСС.

Его имя будет названо позже.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Ватикане начался конклав, на котором избирали нового Папу Римского. В первых раундах кардиналы не смогли определиться с выбором нового главы Римско-католической церкви.

Выборы производились посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания кандидату было необходимо получить две трети голосов кардиналов-выборщиков плюс один.

Источники сообщали, что в качестве претендентов на пост Папы Римского рассматривались шесть основных кандидатов, они представляют США, Италию, Шри-Ланку и страны Африки.