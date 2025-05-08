Трамп высказался о способности Китая урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что попросит власти Китая помочь урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп допустил возможность, что может попросить власти Китайской народной республики (КНР) помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Китай может оказать существенную помощь в устранении «разрыва» в позициях России и Украины. Он выразил уверенность в том, что сможет добиться существенного прогресса в разрешении этого конфликта.

«Если мы остановим этот [конфликт], это будет огромное достижение. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», — подчеркнул лидер США.

Также Трамп отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф ведет постоянные переговоры, цель которых — скорейшее завершение украинского конфликта, и при этом старается поддерживать прекрасные отношения и с Москвой, и с Киевом.

Ранее Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, также отметив, что сделка по недрам с Украиной полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. При этом он не уточнил, какие именно вопросы он намерен обсудить с украинским лидером.