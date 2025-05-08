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19:01, 8 мая 2025Мир

Трамп захотел позвонить Зеленскому

Трамп намерен позвонить Зеленскому после ратификации сделки о недрах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, также отметив, что сделка по недрам с Украиной полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. Об этом сообщает Reuters.

«Мы только что завершили заключение сделки с Украиной по редкоземельным металлам, которую полностью ратифицировали и одобрили законодательные органы страны. США ценят это, и я позвоню президенту Зеленскому через некоторое время, немного позже», — отметил американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, какие именно вопросы он намерен обсудить с Зеленским.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 депутатов. Однако член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин усомнилась в необходимости этого соглашения. По ее мнению, США могут влезть в непредсказуемую историю, пытаясь начать добывать там ресурсы.

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