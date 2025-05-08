Трампу пришлось выполнять обязанности жены

NYT: Меланья Трамп редко появляется в Белом доме, ее обязанности выполняет муж

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья редко появляется в Белом доме, а обязанности первой леди за нее выполняет муж. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, с момента инаугурации Трампа 20 января Мелания суммарно провела в Белом доме менее 14 дней. Ряд ее обязанностей взял на себя президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле и устраивает приемы в Месяц женской истории.

Причина поведения Мелании может заключаться в покушениях на Трампа, которые сильно напугали его супругу, давно переживающую о безопасности семьи. «Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде», — говорится в материале.

Ситуацию усложнило судебное дело против Трампа, в рамках которого его обвинили в выплате средств порнозвезде. На фоне инцидента Мелания решила держаться вдали от предвыборной кампании политика.

Ранее журнал Independent раскрыл оплошность Трампа на похоронах Папы Римского Франциска. Авторы материала указали на то, что президент нарушил дресс-код, надев синий костюм.