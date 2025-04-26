Раскрыта еще одна оплошность Трампа на похоронах Папы Римского

Independent: Трамп нарушил дресс-код на похоронах Папы Римского

Журналисты Independent раскрыли еще одну оплошность президента США Дональда Трампа на похоронах Папы Римского. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Помимо того, что американский лидер покинул прощальную мессу сразу после ее окончания, он также нарушил дресс-код. Известно, что Ватикан установил определенные правила для внешнего вида на церемонии. Так, для мужчин был предусмотрен черный костюм с черным галстуком и черный бутон в лацкане, а для женщин — черное платье, перчатки и вуаль.

Трамп, в свою очередь, решил не следовать правилам и пришел на похороны в синем костюме и галстуке того же цвета. При этом его жена, фотомодель Мелания Трамп, учла дресс-код, надев черный длинный плащ и кружевную вуаль.

Папы Римского не стало в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. По словам источников, в его последний день жизни им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове».