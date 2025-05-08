В Минобороны сообщили о попытке прорыва ВСУ через границу

Минобороны: Несмотря на перемирие, ВСУ пытались прорваться через границу

Несмотря на объявленное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались прорваться через государственную границу, а также продолжают действия против Армии России. Об этом сообщили в российском Минобороны в ходе брифинга.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области», — отметили в министерстве.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве указали на попытки ВСУ совершить атаки в районе города Дзержинск в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях зоны специальной военной операции (СВО) на время объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения огня.