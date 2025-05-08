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07:38, 8 мая 2025Мир

В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов

Parisien: В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, пострадали трое
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), праздновавших победу своего клуба над лондонским «Арсеналом», въехал автомобиль. Пострадали три человека, пишет газета Le Parisien.

Инцидент произошел неподалеку от Елисейских полей. «Черный седан по неясным причинам въехал в толпу, сбив нескольких человек», — говорится в сообщении. По данным газеты, пострадали минимум три человека — их передали экстренным службам. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

После столкновения фанаты погнались за автомобилем. Позднее его обнаружили сожженным в нескольких метрах от места происшествия. Были ли задержаны люди, которые находились в автомобиле, не уточняется.

В начале марта сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме. Жертвой этого инцидента стал один человек.

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