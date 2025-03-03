Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 3 марта 2025Мир

В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Mannheimer Morgen: Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме. Об этом сообщает Mannheimer Morgen.

«В Мангейме автомобиль промчался по центру города, в результате чего не стало по меньшей мере одного человека», — говорится в публикации.

Министерство внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг предупредило население через систему оповещения Katwarn об «опасной для жизни ситуации». Населению рекомендуется по возможности избегать центра города.

По словам очевидца, водитель машины врезался в доски и сбил нескольких пешеходов. На досках осталось лежать тело одного из них.

Ранее в Германии у здания суда в городе Билефельд началась стрельба. По данным правоохранителей, преступники вели огонь из автомобиля. Пострадали три человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      iPhone 16e провалился в продаже

      Избиение студентки в российском колледже попало на видео

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше