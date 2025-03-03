В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Mannheimer Morgen: Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме

Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме. Об этом сообщает Mannheimer Morgen.

«В Мангейме автомобиль промчался по центру города, в результате чего не стало по меньшей мере одного человека», — говорится в публикации.

Министерство внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг предупредило население через систему оповещения Katwarn об «опасной для жизни ситуации». Населению рекомендуется по возможности избегать центра города.

По словам очевидца, водитель машины врезался в доски и сбил нескольких пешеходов. На досках осталось лежать тело одного из них.

Ранее в Германии у здания суда в городе Билефельд началась стрельба. По данным правоохранителей, преступники вели огонь из автомобиля. Пострадали три человека.