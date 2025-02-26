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16:39, 26 февраля 2025Мир

У здания суда в Германии началась стрельба

В Германии трех человек ранили в результате стрельбы у здания суда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Markus Ulmer / Reuters

В Германии у здания суда в городе Билефельд началась стрельба. Об этом сообщает Radio Bielefeld.

«По предварительным данным, пострадали три человека», — передает издание.

Незадолго до начала стрельбы завершилось судебное разбирательство по делу застреленного в марте 2024 года боксера Бесара Нимани. При этом один из пострадавших оказался отец одного из подсудимых по делу.

По данным правоохранителей, преступники вели огонь из автомобиля. В преследовании задействован вертолет полиции.

13 февраля в Мюнхене неизвестный на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу протестующих во время демонстрации. Позже выяснилось, что им был 24-летний выходец из Афганистана.

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