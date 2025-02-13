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17:56, 13 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности о совершившем наезд на людей в Мюнхене

МВД Баварии: Наехавший на людей в Мюнхене — афганец, ранее попадавший в полицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Наехавший на людей в Мюнхене, оказался выходцем из Афганистана, ранее попадавшим в полицию. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн, передает Welt.

«К настоящему моменту нам известно, что он попадал в поле зрения из-за наркотиков и краж в магазинах, но о преступлениях насильственного характера в настоящий момент неизвестно», — заявил Херрманн.

По данным главы МВД, наезд на толпу совершил 24-летний афганец. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца и запрашивал убежище, однако получил отказ. При этом молодого человека не депортировали, и он получил разрешение остаться в Германии.

Херрманн также уточнил, что цель для нападения в Мюнхене, предположительно, была выбрана случайно. Мужчина въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в шествии профсоюза Ver.di.

Ранее сообщалось, что неизвестный на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу протестующих.

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