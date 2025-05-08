Чиновники вручили ветерану поздравление с ошибками

Ветеран получил поздравление от вологодских властей с грамматическими ошибками

Вологодские власти вручили ветерану Великой Отечественной войны Федору Смирнову поздравление с днем рождения с несколькими грамматическими ошибками. На это обратил внимание Telegram-канал «ГородЧе».

В тексте поздравления, фотография которого распространилась в соцсетях, есть фразы «многолетний труб 6 звании офицера» и «Великой Отечественной бойне».

Инцидент прокомментировал вологодский губернатор Георгий Филимонов, пообещав провести проверку и наказать виновных. «Те, кто делают ошибки в документах, будут нести самый суровый ответ», — предупредил он.

Ранее депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров раскритиковал ветерана Великой Отечественной войны и ушел в отставку по собственному желанию.