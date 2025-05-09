Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:36, 9 мая 2025Бывший СССР

Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил об усилении охраны на границе с Украиной
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии усилили меры безопасности в регионах, которые граничат с Украиной. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел республики Иван Кубраков, передает ТАСС.

«Мы усилили охрану общественного порядка в приграничье с Украиной - Гомельской, Брестской областях. Уверен, что безопасность будет обеспечена», — заявил министр.

Кубраков доложил, что 9 мая никаких происшествий не было, и выразил надежду, что их не будет и в дальнейшем. «Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность», — подчеркнул он.

Ранее министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик допустил связь трансграничных лесных пожаров с украинскими поджогами. Вдоль госграницы усилили пожарные расчеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    В Кремле поблагодарили Трампа за мирные усилия по Украине

    Махачев прокомментировал свое будущее в UFC

    Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы»

    Жители Вены включили песню на стихи Захаровой

    Путин провел переговоры с премьером Словакии

    Лукашенко рассказал о планах Польши и Литвы поставить на границах минные заграждения

    В Киеве задержали пенсионеров за песни на русском языке

    Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа по Украине

    Путин заявил об увеличении объемов поставок в Сербию «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости