Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил об усилении охраны на границе с Украиной

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии усилили меры безопасности в регионах, которые граничат с Украиной. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел республики Иван Кубраков, передает ТАСС.

«Мы усилили охрану общественного порядка в приграничье с Украиной - Гомельской, Брестской областях. Уверен, что безопасность будет обеспечена», — заявил министр.

Кубраков доложил, что 9 мая никаких происшествий не было, и выразил надежду, что их не будет и в дальнейшем. «Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность», — подчеркнул он.

Ранее министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик допустил связь трансграничных лесных пожаров с украинскими поджогами. Вдоль госграницы усилили пожарные расчеты.