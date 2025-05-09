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10:18, 9 мая 2025Россия

Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади

Министр обороны Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

Он завершил объезд войск и доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о готовности к параду.

В параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих, в том числе 1,5 тысячи участников СВО. По Красной площади проходят расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

11 мая прошлого года президента России предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Он сменил на этой должности Сергея Шойгу.

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