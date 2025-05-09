Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 9 мая 2025Мир

Бывшая глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль назвала умение прощать особой силой россиян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Умение россиян прощать и жить дальше является их особой силой. Так это качество в поздравлении с Днем Победы, опубликованном в Telegram, назвала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу», — написала она.

Кнайсль также пожелала россиянам радостного и мирного Дня Победы. При этом она отметила, что также будет отмечать этот день в «деревне перед мемориалом».

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. Он подчеркнул, что праздник отражает историю почти каждой украинской семьи.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На параде Победы впервые представили российские беспилотники

    Валиева посетила парад Победы

    Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

    На Украине заявили о разоблачении первой в истории страны венгерской шпионской сети

    Более 11 тысяч военных приняли участие в параде Победы в Москве

    Раскрыта истинная причина желания Сербии вступить в ЕС

    Индия применила С-400 для отражения атак на границе с Пакистаном

    Путин обратился с речью к военнослужащим и ветеранам

    Бывшая глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

    Белоусов впервые принял парад Победы на Красной площади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости