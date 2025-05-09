Бывшая глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль назвала умение прощать особой силой россиян

Умение россиян прощать и жить дальше является их особой силой. Так это качество в поздравлении с Днем Победы, опубликованном в Telegram, назвала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу», — написала она.

Кнайсль также пожелала россиянам радостного и мирного Дня Победы. При этом она отметила, что также будет отмечать этот день в «деревне перед мемориалом».

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей. Он подчеркнул, что праздник отражает историю почти каждой украинской семьи.