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09:24, 9 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы вопреки указу Зеленского

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей.

«Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Напомним, что с 2023 года, согласно указу президента Владимира Зеленского, 8 мая на Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая официально переименован в День Европы.

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