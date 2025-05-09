Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая

Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

«Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5:29 (7:59 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 15 мая», — говорится в публикации со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

8 мая Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. По заявлению индийской стороны, целью ударов были исключительно лагеря террористов.