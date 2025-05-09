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22:44, 9 мая 2025Мир

Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране

Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

«Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5:29 (7:59 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 15 мая», — говорится в публикации со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

8 мая Индия и Пакистан провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации. Больше ста истребителей около часа обменивались ударами.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. По заявлению индийской стороны, целью ударов были исключительно лагеря террористов.

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